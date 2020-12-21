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Son Dakika | Süper Lig'de 14. hafta hakemleri! Fenerbahçe - Başakşehir maçı Şimşek'in
Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek oldu.
Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Hatayspor-Trabzonspor maçında Abdulkadir Bitigen görevlendirilirken Galatasaray-Göztepe mücadelsinde Mete Kalkavan düdük çalacak. Fenerbahçe-Başakşehir maçını ise Bahattin Şimşek yönetecek. Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi ise Halis Özkahya...
İşte program;
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