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GeriFutbol Son Dakika | Süper Lig'de 14. hafta hakemleri! Fenerbahçe - Başakşehir maçı Şimşek'in
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Haber Giriş: 21.12.2020 - 10:33 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Süper Lig'de 14. hafta hakemleri! Fenerbahçe - Başakşehir maçı Şimşek'in

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Son Dakika | Süper Lig'de 14. hafta hakemleri! Fenerbahçe - Başakşehir maçı Şimşek'in
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Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek oldu.

Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.  Hatayspor-Trabzonspor maçında Abdulkadir Bitigen görevlendirilirken Galatasaray-Göztepe mücadelsinde Mete Kalkavan düdük çalacak. Fenerbahçe-Başakşehir maçını ise Bahattin Şimşek yönetecek. Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi ise Halis Özkahya...

İşte program;

Son Dakika | Süper Ligde 14. hafta hakemleri Fenerbahçe - Başakşehir maçı Şimşekin

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