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Futbol
Haber Giriş: 27.08.2021 - 01:44 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Sumudica'nın Cluj macerası kısa sürdü! 14 maç sonra...

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Son Dakika: Sumudica'nın Cluj macerası kısa sürdü! 14 maç sonra...

Son dakika haberi... Rumen ekibi Cluj'ü çalıştıran Marius Sumudica'nın görevine sadece 14 maç sonra son verildi.

Spor Arena Dış Haber - Türkiye'de Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'da görev yapan Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın Cluj macerası kısa sürdü.

Rumen basınında yer alan habere göre, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kızılyıldız'a toplamda 6-1 mağlup olan Cluj'de başarılı teknik adamın görevine son verildi.

Sumudica'nın görevine son verilmesinin tek nedeninin Avrupa'dan elenmek olmadığı, transfer döneminde beklentilerin gerçekleşmemesinin de ayrılıkta etken olduğu belirtildi.

Cluj'ün başında 14 maça çıkan Sumudica, 9 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.

Son Dakika: Sumudicanın Cluj macerası kısa sürdü 14 maç sonra...

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