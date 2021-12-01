Son Dakika: Süleyman Hurma'dan Farioli açıklaması! Fenerbahçe'ye mi gidiyor?

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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen teknik direktör Francesco Farioli hakkında açıklama geldi.

Ajansspor'a konuşan Süleyman Hurma, "Francesco Farioli için Fenerbahçe'den tarafımız gelen sözlü ya da yazılı bir teklif yok. Farioli'ye teklif gelirse engel olmam." dedi.

Hurma 15 Eylül 2021'de Radyospor'a yaptığı açıklamada İtalyan teknik adam ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Francesco Farioli dünya çapında bir hoca olacaktır. Farioli'ye teklif gelirse kesinlikle engel olmam. Bugüne kadar birçok hocamı sözleşmesi devam ederken elimden aldılar ve ses çıkarmadım"

İşte o iddias! Pereira yerine Süper Lig'den teknik direktör;

SÜLEYMAN HURMA SPOR ARENA'NIN KONUĞU OLMUŞTU



VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Spor Arena'nın konuğu oldu. Deneyimli yönetici, kulübünün performansı, merak edilen transferleri, Francesco Farioli tercihi, geçmişten günümüze uzanan yaşanmışlıkları ile sahibi olduğu Fatih Karagümrük ve kendisi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Süleyman Hurma, Paris Saint-Germain Sahibi Nasser Al Khelaifi'den Bruno Fernandes'e uzanan Fatih Karagümrük ilişkisini, en büyük hedefi olan Chelsea'li Ross Barkley'i ve Karagümrük'ün stat ile tesis probleminin çözülmemesi halinde kulübü bırakacağını da duyurdu.

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00:00 Teaser

00:40 Açılış

01:18 Menajerlikten Kulüp Sahipliğine

02:23 Hedeflerimizin Gerisindeyiz

03:12 Neden Farioli'yi Tercih Etti?

05:44 Teknik direktörlerin Satışına İnanıyorum

07:24 İtalyan Futboluna İlgimiz Tesadüf

10:06 Benatia bize transfer olunca PSG Başkanı Aradı

11:30 Bruno Fernandes Karagümrük'e Oyuncu Baktı

14:38 Rose Barkley ile Anlaştık Ama...

15:38 Emre Mor'u Denenemek Aptallık Olurdu

17:35 Emre Demir'i 8 Yaşında Aldım

19:56 Mehmet Topuz'u Satmak İstemedim...

23:34 Oyuncularım Bana Düşman Oldu

24:58 Tesis ve Stadyum Problemini Aşamazsam Çekilirim