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Son Dakika: Süleyman Hurma'dan Farioli açıklaması! Fenerbahçe'ye mi gidiyor?

#Farioli#Süleyman Hurma#Fenerbahçe Farioli Süleyman Hurma
Son Dakika: Süleyman Hurmadan Farioli açıklaması Fenerbahçeye mi gidiyor

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile ilgili ayrılık dedikoduları artarken, gündeme bir kez daha Karagümrük'ün hocası Francesco Farioli ismi geldi. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma konuyla ilgili net konuştu.

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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen teknik direktör Francesco Farioli hakkında açıklama geldi.

Ajansspor'a konuşan Süleyman Hurma, "Francesco Farioli için Fenerbahçe'den tarafımız gelen sözlü ya da yazılı bir teklif yok. Farioli'ye teklif gelirse engel olmam." dedi.

Hurma 15 Eylül 2021'de Radyospor'a yaptığı açıklamada İtalyan teknik adam ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

 "Francesco Farioli dünya çapında bir hoca olacaktır. Farioli'ye teklif gelirse kesinlikle engel olmam. Bugüne kadar birçok hocamı sözleşmesi devam ederken elimden aldılar ve ses çıkarmadım"

İşte o iddias! Pereira yerine Süper Lig'den teknik direktör;

Gözden Kaçmasın

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SÜLEYMAN HURMA SPOR ARENA'NIN KONUĞU OLMUŞTU

VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Spor Arena'nın konuğu oldu. Deneyimli yönetici, kulübünün performansı, merak edilen transferleri, Francesco Farioli tercihi, geçmişten günümüze uzanan yaşanmışlıkları ile sahibi olduğu Fatih Karagümrük ve kendisi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Süleyman Hurma, Paris Saint-Germain Sahibi Nasser Al Khelaifi'den Bruno Fernandes'e uzanan Fatih Karagümrük ilişkisini, en büyük hedefi olan Chelsea'li Ross Barkley'i ve Karagümrük'ün stat ile tesis probleminin çözülmemesi halinde kulübü bırakacağını da duyurdu.

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00:00 Teaser
00:40 Açılış
01:18 Menajerlikten Kulüp Sahipliğine
02:23 Hedeflerimizin Gerisindeyiz
03:12 Neden Farioli'yi Tercih Etti?
05:44 Teknik direktörlerin Satışına İnanıyorum
07:24 İtalyan Futboluna İlgimiz Tesadüf
10:06 Benatia bize transfer olunca PSG Başkanı Aradı
11:30 Bruno Fernandes Karagümrük'e Oyuncu Baktı
14:38 Rose Barkley ile Anlaştık Ama...
15:38 Emre Mor'u Denenemek Aptallık Olurdu
17:35 Emre Demir'i 8 Yaşında Aldım
19:56 Mehmet Topuz'u Satmak İstemedim...
23:34 Oyuncularım Bana Düşman Oldu
24:58 Tesis ve Stadyum Problemini Aşamazsam Çekilirim

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#Farioli#Süleyman Hurma#Fenerbahçe Farioli Süleyman Hurma

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