Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira depremi! Yeni teknik direktör Süper Lig'den...
Galatasaray galibiyeti sonrası Olympiakos'a yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden, ardından da Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak lider Trazonspor'un 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek Avrupa haftasına yeni umutlarla girmişti ancak son iki maçta işler yeniden tersine döndü.
TRABZONSPOR'UN 12 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜ
Olympiakos yenilgisi sonrası lige dönen Fenerbahçe, Pazartesi akşamı deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı ve lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 'AYRILIK' İSTİYOR
Çıkan haberlere göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyelerinin çoğu, Portekizli teknik direktörün son günlerde maçlardan sonra yaptığı açıklamalar, kadro seçimi ve oyuncu değişikliklerinden rahatsız.
İRFAN CAN KAHVECİ DEĞİŞİKLİĞİ BARDAĞI TAŞIRDI
Fenerbahçe'nin Göztepe deplasmanındaki en iyi oyuncusu olan İrfan Can Kahveci'yi 78. dakikada oyundan alması hem yıldız futbolcunun hem de yönetim üyelerinin tepkisini çekti.
ATTILA SZALAI NEDEN 11'E GİREMİYOR?
Pereira'nın İrfan Can Kahveci'yi her maç oyundan almasının yanı sıra Kim Min-Jae ile birlikte sezon başında ligin en iyi stoper ikilisini oluşturan Macar futbolcu Attila Szalai'yi de yedek bırakması tepki çeken bir diğer konu oldu.
ALİ KOÇ: DEĞİŞİKLİK OLURSA İLK PEREIRA ÖĞRENİR
Galatasaray derbisi öncesi FB TV'de canlı yayına çıkan ve eleştirilere yanıt veren başkan Ali Koç, Pereira ile yola devam edeceklerini söylemişti.
Ali Koç konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
Kendisine destek olacağız. Şu anda B planına ihtiyacımız yok. Galatasaray maçının sonucu Pereira ile ilgili düşüncelerimizi değiştirmeyecek. Tazminat veremiyorlar o yüzden göndermiyorlar denecek, bu doğru değil. Hoca, 10 yıllık birikim sağlamış, buraya neden geldiği belli. Hocamıza da takıma da kendimize de inanıyoruz. Hoca değişikliğine gidecek olursak ilk kendisi duyar.
SON KARAR ALİ KOÇ'UN
Son gelişmelerin ardından Pereira'dan detaylı bir rapor isteyen Ali Koç, Portekizli teknik adamla bir kez daha görüşüp sonrasında nihai bir karar verecek.
"SÜPER LİG'DEN BİR HOCA"
Vitor Pereira ile yolların ayrılacağını iddia eden Yağız Sabuncuoğlu, Sarı-lacivertli takımın başına Süper Lig'de şu anda görev yapan bir teknik direktörün geleceğini ifade etti.
Ömer Erdoğan (Hatayspor)
Son iki sezonda Süper Lig'in flaş takımlarından olan Hatayspor'un Ömer Erdoğan da ileride büyük takım çalıştırması beklenen bir isim. 44 yaşındaki Erdoğan'ın başındaki Hatayspor şu anda Süper Lig'in 3. sırasında.
Vincenzo Montella (Adana Demirspor)
Samet Aybaba sonrası Adana Demirspor'un başına geçen Montella'nın ismi daha önce de Fenerbahçe'ye yazılmıştı. İtalyan çalıştırıcının takımı şu anda 9. sırada.
Emre Belözoğlu (Başakşehir)
Fenerbahçe'de geçen sezona sportif direktör olarak başlayan ve ligi teknik direktör olarak tamamlayan Emre Belözoğlu'nun bir gün Fenerbahçe'ye dönmesine kesin gözle bakılıyor. Başakşehir'de iyi bir başlangıç yapan Belözoğlu da Sarı-lacivertli takımın hoca adaylarından biri.