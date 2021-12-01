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Futbol
Haber Giriş: 01 Aralık 2021 - 11:13 | 

Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira depremi! Yeni teknik direktör Süper Lig'den...

Galatasaray galibiyeti sonrası Olympiakos'a yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden, ardından da Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak lider Trazonspor'un 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...

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Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek Avrupa haftasına yeni umutlarla girmişti ancak son iki maçta işler yeniden tersine döndü.
2UEFA AVRUPA LİGİNE VEDA

UEFA AVRUPA LİGİ'NE VEDA

Deplasmandaki Olympiakos maçını son anlarda yediği golle kaybeden Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.
3TRABZONSPORUN 12 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜ

TRABZONSPOR'UN 12 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜ

Olympiakos yenilgisi sonrası lige dönen Fenerbahçe, Pazartesi akşamı deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı ve lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü.
4PEREIRA YENİDEN TARTIŞILMAYA BAŞLANDI

PEREIRA YENİDEN TARTIŞILMAYA BAŞLANDI

Olympiakos ve Göztepe maçlarının ardından teknik direktör Vitor Pereira'nın koltuğu yeniden sallanmaya başladı.
5YÖNETİM KURULU ÜYELERİ AYRILIK İSTİYOR

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 'AYRILIK' İSTİYOR

Çıkan haberlere göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyelerinin çoğu, Portekizli teknik direktörün son günlerde maçlardan sonra yaptığı açıklamalar, kadro seçimi ve oyuncu değişikliklerinden rahatsız.
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Yönetim Kurulu üyeleri, Vitor Pereira ile ilgili rahatsızlıklarını ve Portekizli teknik adamla yolların ayrılması yönündeki fikirlerini başkan Ali Koç'a iletti.
7İRFAN CAN KAHVECİ DEĞİŞİKLİĞİ BARDAĞI TAŞIRDI

İRFAN CAN KAHVECİ DEĞİŞİKLİĞİ BARDAĞI TAŞIRDI

Fenerbahçe'nin Göztepe deplasmanındaki en iyi oyuncusu olan İrfan Can Kahveci'yi 78. dakikada oyundan alması hem yıldız futbolcunun hem de yönetim üyelerinin tepkisini çekti.
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Oyundan alınan İrfan Can Kahveci'nin söylenerek kenara gelmesi ve yedek kulübesine uğradıktan sonra sinirli şekilde soyunma odasının yolunu tutması da ekranlara yansıdı.
9ATTILA SZALAI NEDEN 11E GİREMİYOR

ATTILA SZALAI NEDEN 11'E GİREMİYOR?

Pereira'nın İrfan Can Kahveci'yi her maç oyundan almasının yanı sıra Kim Min-Jae ile birlikte sezon başında ligin en iyi stoper ikilisini oluşturan Macar futbolcu Attila Szalai'yi de yedek bırakması tepki çeken bir diğer konu oldu.
10YOLLAR AYRILACAK

"YOLLAR AYRILACAK"

Son olarak Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yollar ayrılmak isteniyor.
11ALİ KOÇ: DEĞİŞİKLİK OLURSA İLK PEREIRA ÖĞRENİR

ALİ KOÇ: DEĞİŞİKLİK OLURSA İLK PEREIRA ÖĞRENİR

Galatasaray derbisi öncesi FB TV'de canlı yayına çıkan ve eleştirilere yanıt veren başkan Ali Koç, Pereira ile yola devam edeceklerini söylemişti.
12Ali Koç konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Ali Koç konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Kendisine destek olacağız. Şu anda B planına ihtiyacımız yok. Galatasaray maçının sonucu Pereira ile ilgili düşüncelerimizi değiştirmeyecek. Tazminat veremiyorlar o yüzden göndermiyorlar denecek, bu doğru değil. Hoca, 10 yıllık birikim sağlamış, buraya neden geldiği belli. Hocamıza da takıma da kendimize de inanıyoruz. Hoca değişikliğine gidecek olursak ilk kendisi duyar.
13SON KARAR ALİ KOÇUN

SON KARAR ALİ KOÇ'UN

Son gelişmelerin ardından Pereira'dan detaylı bir rapor isteyen Ali Koç, Portekizli teknik adamla bir kez daha görüşüp sonrasında nihai bir karar verecek.
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Ali Koç'un kararının da ayrılık yönünde olması bekleniyor. Rizespor maçı öncesi yapılacak yönetim kurulu toplantısında da bu kararını ekibiyle paylaşacak.
15SÜPER LİGDEN BİR HOCA

"SÜPER LİG'DEN BİR HOCA"

Vitor Pereira ile yolların ayrılacağını iddia eden Yağız Sabuncuoğlu, Sarı-lacivertli takımın başına Süper Lig'de şu anda görev yapan bir teknik direktörün geleceğini ifade etti.
16FARIOLI İSMİ ÖNE ÇIKMIŞTI AMA...

FARIOLI İSMİ ÖNE ÇIKMIŞTI AMA...

Galatasaray derbisi öncesinde yine benzer gündemde Francesco Farioli ismi öne çıkmış hatta Ali Koç'un Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma ile görüşeceği iddia edilmişti ancak iki taraf da bu iddiaları yalanlamış ve Fenerbahçe Pereira ile yola devam etmişti.
17Süper Ligde görev yapan Fenerbahçe hoca adayları şu şekilde:

Süper Lig'de görev yapan Fenerbahçe hoca adayları şu şekilde:

18Francesco Farioli (Fatih Karagümrük)

Francesco Farioli (Fatih Karagümrük)

Genç İtalyan teknik adamın ismi daha önce de Fenerbahçe ile geçmişti. Ligi bilmesi ve taktiksel görüşü, Sarı-lacivertli taraftarın da ilgisini çekiyor. Farioli'nin Karagümrük'ü şu anda ligin 7. sırasında
19Ömer Erdoğan (Hatayspor)

Ömer Erdoğan (Hatayspor)

Son iki sezonda Süper Lig'in flaş takımlarından olan Hatayspor'un Ömer Erdoğan da ileride büyük takım çalıştırması beklenen bir isim. 44 yaşındaki Erdoğan'ın başındaki Hatayspor şu anda Süper Lig'in 3. sırasında.
20İlhan Palut (Konyaspor)

İlhan Palut (Konyaspor)

Konyaspor ile çok iyi bir çıkış yakalayan İlhan Palut, Fenerbahçe'nin tercih edebileceği bir diğer isim. Palut'un Konyaspor'u şu anda ligin ikinci sırasında.
21Vincenzo Montella (Adana Demirspor)

Vincenzo Montella (Adana Demirspor)

Samet Aybaba sonrası Adana Demirspor'un başına geçen Montella'nın ismi daha önce de Fenerbahçe'ye yazılmıştı. İtalyan çalıştırıcının takımı şu anda 9. sırada.
22Emre Belözoğlu (Başakşehir)

Emre Belözoğlu (Başakşehir)

Fenerbahçe'de geçen sezona sportif direktör olarak başlayan ve ligi teknik direktör olarak tamamlayan Emre Belözoğlu'nun bir gün Fenerbahçe'ye dönmesine kesin gözle bakılıyor. Başakşehir'de iyi bir başlangıç yapan Belözoğlu da Sarı-lacivertli takımın hoca adaylarından biri.
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