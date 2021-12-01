Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira depremi! Yeni teknik direktör Süper Lig'den...

Ali Koç konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Kendisine destek olacağız. Şu anda B planına ihtiyacımız yok. Galatasaray maçının sonucu Pereira ile ilgili düşüncelerimizi değiştirmeyecek. Tazminat veremiyorlar o yüzden göndermiyorlar denecek, bu doğru değil. Hoca, 10 yıllık birikim sağlamış, buraya neden geldiği belli. Hocamıza da takıma da kendimize de inanıyoruz. Hoca değişikliğine gidecek olursak ilk kendisi duyar.