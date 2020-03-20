Son Dakika | Spor medyasının duayan ismi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti
İspanya'da spor medyasının duayen ismi Jose Maria Candela, corona virüsünden hayatını kaybetti.
İspanya'da spor medyasının duayen isimlerinden radyocu Jose Maria Candela, corona virüsünden hayatını kaybetti. İspanya Devlet Radyosunda çalışan Jose Maria Candela'nın kalp krizi geçirdiği ve solunumunun durması sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.
Solunum yetmezliğinin sebebi olarak Corona virüsü gösterildi.
58 yaşındaki Candela'nın daha önce tanı konulmuş bir kalp hastalığının olmadığı belirtildi.
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