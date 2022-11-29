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Son Dakika: Sofiane Feghouli resmen VavaCars Fatih Karagümrük'te!

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#Transfer#Sofiane Feghouli#Vavacars Fatih Karagümrük
Son Dakika: Sofiane Feghouli resmen VavaCars Fatih Karagümrükte
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 14:33

VavaCars Fatih Karagümrük, Sofiane Feghouli ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Sofiane Feghouli ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Sofiane Feghouli Karagümrük’te!

32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır.

Son Dakika: Sofiane Feghouli resmen VavaCars Fatih Karagümrükte

Son Dakika: Sofiane Feghouli resmen VavaCars Fatih Karagümrükte

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#Transfer#Sofiane Feghouli#Vavacars Fatih Karagümrük

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