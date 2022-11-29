Son Dakika: Sofiane Feghouli resmen VavaCars Fatih Karagümrük'te!

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Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Sofiane Feghouli ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Sofiane Feghouli Karagümrük’te!

32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır.