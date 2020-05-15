Son Dakika | Slaven Bilic için tazminat kararı!

Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad 2018'de ekim ayında takımın başına getirdiği Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic ile 2019 yılının şubat ayında yollarını ayırmıştı. FIFA, Al-Ittihad ile Bilic arasında anlaşmazlığı çözüme kavuşturdu. Buna göre Al-Ittihad, Slaven Bilic'e 15 milyon Dolar tazminat vermesine karar verdi.

51 yaşındaki teknik direktör, şu an İngiltere Championship takımlarından West Bromwich Albion'i çalıştırıyor. Bilic bir dönem Türkiye'de de Beşiktaş'ta görev almıştı.

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