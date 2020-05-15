MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Slaven Bilic için tazminat kararı!
GeriFutbol Son Dakika | Slaven Bilic için tazminat kararı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 10:43,Son Güncelleme:

Son Dakika | Slaven Bilic için tazminat kararı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Slaven Bilic için tazminat kararı!
Abone Olgoogle-news

FIFA, Hırvat teknik adam Slaven Bilic ile Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımı arasındaki anlaşmazlıktan dolayı Bilic'e 15 milyon Dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad 2018'de ekim ayında takımın başına getirdiği Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic ile 2019 yılının şubat ayında yollarını ayırmıştı. FIFA, Al-Ittihad ile Bilic arasında anlaşmazlığı çözüme kavuşturdu. Buna göre Al-Ittihad, Slaven Bilic'e 15 milyon Dolar tazminat vermesine karar verdi.

51 yaşındaki teknik direktör, şu an İngiltere Championship takımlarından West Bromwich Albion'i çalıştırıyor. Bilic bir dönem Türkiye'de de Beşiktaş'ta görev almıştı.

 

Son Dakika | Slaven Bilic için tazminat kararı

Misli.com'da Bundesliga keyfi CANLI BAHİS ve CANLI YAYINLA cumartesi başlıyor!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle