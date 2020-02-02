Son Dakika | Sivasspor'da Rıza Çalımbay'dan Marius Sumudica'ya tepki!

Süper Lig'de Gaziantep FK'ya 5-1 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları;

Böyle sonuçlar tabii ki oluyor. Bizim hatalarımız da var. 2. yarıya taktik değiştirerek başladık. Bazı risklere girince bu tarz sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Böyle bir mağlubiyeti hatalarımızla hak ettik. Gelen pozisyonları değerlendirmeliydik.

ŞANSSIZDIK, GOL BULAMADIK

Gaziantep iyi mücadele etti, oyundan kopmadı. Biz daha dikkatli olmalıyken beklemediğimiz anda gol oldu. Ayaklarına çarptı, bizim oyuncumuza çarptı gol oldu. Şanssızdık, gol bulamadık. Hakem arkadaşımız da güzel yönetti ama bazı tartışmalı anlar vardı.

SUMUDICA TAHRİK EDİYOR

Benim anlamadığım, rakip antrenör Sumudica! Seyirciyi tahrik ediyor, oyuncuyu tahrik ediyor. Hakem saha içinde o kadar güzel maç yönetti ama saha dışında kötüydü. İzin vermeyin bunlara! Sumudica oyuncunun üstüne geliyor.





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