MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşmesini uzattı!
GeriFutbol Son Dakika | Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşmesini uzattı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 10.06.2020 - 17:14,Son Güncelleme:

Son Dakika | Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşmesini uzattı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşmesini uzattı!
Abone Olgoogle-news

Demir Grup Sivasspor, transferde ismi Galatasaray ile anılan Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesinin 5 yıl uzatıldığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini 5 yıl daha uzattı.

2019-2020 sezonunda sözleşmesi sona erecek Erdoğan Yeşilyurt'un mukavelesinin 2024-2025 sezonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı.

26 yaşındaki sporcu bugün kulüp tesislerde Başkan Mecnun Otyakmaz'ın da yer aldığı imza töreninde kendisini 5 yıllığına Demir Grup Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Yiğidoların 2018-2019 sezonunda kadrosuna kattığı kattığı Erdoğan Yeşilyurt, Süper Lig'de kırmızı-beyazlı formayı 39 kez giydi ve 5 kez gol sevinci yaşadı.

 

 

Son Dakika | Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşmesini uzattı

Süper Sayısal Oyunlar Artık Misli.com'da! Vakit kaybetme, hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle