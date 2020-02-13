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Futbol
İHA
Haber Giriş: 13.02.2020 - 16:39,Son Güncelleme:/

Son Dakika! Sivasspor - Antalyaspor maçı oynanacak!

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Son Dakika! Sivasspor - Antalyaspor maçı oynanacak!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak olan maç öncesi Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kar temizleme çalışmaları tamamlandı. Maçın oynanmasına karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu temsilcilerinin tuttuğu rapor hakem Fırat Aydınus’a iletildi. Fırat Aydınus ile yardımcı hakemler ise maçın oynanmasına karar verdi.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki kar temizleme çalışmaları ise tamamlandı.

Sivasspor Kulübü ise stadyuma gelecek taraftarların yoğun kar yağışı nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istedi.

DG Sivasspor ile Antalyaspor arasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19:15’te başlayacak.

Son Dakika Sivasspor - Antalyaspor maçı oynanacak

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