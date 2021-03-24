Son dakika: Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda şampiyon

Kadınlar CEV Challenge Kupası finali rövanşında Sistem9 Yeşilyurt, Romanya ekibi CSM Volei Alba'yı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk etti.

Devam eden karşılaşmanın ilk iki setini 25-17'lik sonuçlarla kazanan Sistem9 Yeşilyurt, 2-0 öne geçti.



İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Sistem9 Yeşilyurt, rövanşta iki set alarak şampiyonluğu garantiledi.

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