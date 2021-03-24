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Voleybol
Haber Giriş: 24.03.2021 - 15:59 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda şampiyon

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Son dakika: Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda şampiyon

Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda Rumen rakibi CSM Volei Alba'yı geçerek şampiyon oldu.

Kadınlar CEV Challenge Kupası finali rövanşında Sistem9 Yeşilyurt, Romanya ekibi CSM Volei Alba'yı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk etti.
Devam eden karşılaşmanın ilk iki setini 25-17'lik sonuçlarla kazanan Sistem9 Yeşilyurt, 2-0 öne geçti.

İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Sistem9 Yeşilyurt, rövanşta iki set alarak şampiyonluğu garantiledi.

Son dakika: Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupasında şampiyon

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