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Son Dakika: Servet Çetin'den Sivasspor açıklaması: 'Netleşen bir durum yok'

Güncelleme Tarihi:

#Sivasspor#Servet Çetin#Çalımbay
Son Dakika: Servet Çetinden Sivasspor açıklaması: Netleşen bir durum yok
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 15:07

Servet Çetin, Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Sivasspor ile anlaştığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

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Sivasspor'da Rıza Çalımbay'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışları devam ediyor.

Son olarak Sivasspor yönetiminin, Servet Çetin ile anlaşmaya vardığı yönünde iddialar çıktı.

Spor Arena'ya konuşan Servet Çetin görüşmeyi doğrularken henüz anlaşmanın olmadığını söyledi.

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'SİVASSPOR İLE GÖRÜŞTÜK'

42 yaşındaki teknik adam, "Sivasspor yönetimiyle görüştük. Henüz netleşen bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Ülkemizde Kartalspor, Göztepe, Denizlispor, Fenerbahçe, Sivasspor, Galatasaray, Eskişehirspor ve Mersin İdman Yurdu gibi birçok takımın formalarını giyen Servet Çetin, futbolculuk kariyeri sonrası antrenör olmuş ve son olarak da Sivasspor'da Rıza Çalımbay'ın yardımcılığını yapıyordu

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#Sivasspor#Servet Çetin#Çalımbay

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