Son Dakika: Servet Çetin'den Sivasspor açıklaması: 'Netleşen bir durum yok'

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Sivasspor'da Rıza Çalımbay'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışları devam ediyor.

Son olarak Sivasspor yönetiminin, Servet Çetin ile anlaşmaya vardığı yönünde iddialar çıktı.

Spor Arena'ya konuşan Servet Çetin görüşmeyi doğrularken henüz anlaşmanın olmadığını söyledi.

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'SİVASSPOR İLE GÖRÜŞTÜK'

42 yaşındaki teknik adam, "Sivasspor yönetimiyle görüştük. Henüz netleşen bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Ülkemizde Kartalspor, Göztepe, Denizlispor, Fenerbahçe, Sivasspor, Galatasaray, Eskişehirspor ve Mersin İdman Yurdu gibi birçok takımın formalarını giyen Servet Çetin, futbolculuk kariyeri sonrası antrenör olmuş ve son olarak da Sivasspor'da Rıza Çalımbay'ın yardımcılığını yapıyordu