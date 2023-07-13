Son Dakika: Sertaç Şanlı, Fenerbahçe Beko'da

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, son olarak Barcelona forması giyen Sertaç Şanlı (2.12, 1991) ile iki yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Sertaç Şanlı: Taraftarlarımızla buluşmanın heyecanını yaşıyorum



Milli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açaklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonluklar yaşamak hedefiyle yeri her zaman zirve olan Fenerbahçe Beko forması giyecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bana gösterilen ilgiye teşekkür ediyor, taraftarlarımızla buluşmanın heyecanını yaşıyorum. Yakında görüşmek üzere"

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Sertaç Şanlı kimdir?

5 Ağustos 1991 tarihinde Edirne’de dünyaya gelen Sertaç Şanlı, basketbola Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka altyapılarında başladı. Ardından Genç Telekom’a geçen Sertaç, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında bu ekibin formasını giydi. 2010 yazında Galatasaray’a transfer olan Sertaç Şanlı, burada üç sezon geçirdikten sonra, o dönemki adıyla Royal Halı Gaziantep’e geçti. Bu tecrübesinin ardından sırasıyla Uşak Sportif ve Trabzonspor Medical Park formaları giyen Sertaç Şanlı, 2016-17 sezonunda Beşiktaş Sompo Japan’a transfer oldu. Sertaç, Beşiktaş ile özellikle 2017-18 sezonunda gösterdiği etkili performansla dikkatleri çekti ve 2018 yazında Anadolu Efes’in yolunu tuttu. 2018-2021 yılları arasında lacivert-beyazlıların formasını giyen ve performansıyla kendisini EuroLeague’in en etkili uzun oyuncularından biri olarak kanıtlayan Sertaç Şanlı, 2021 yazında ise İspanya’nın güçlü ekibi Barcelona’ya transfer oldu. Katalan ekibiyle iki sezon boyunca başarıyla forma giyen Sertaç Şanlı, Fenerbahçe Beko’ya katılmadan önce Barcelona formasıyla şampiyonluk sevinci de yaşadı.