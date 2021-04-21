Son Dakika: Serik Belediyespor Başkanı Ali Aksu virüsten hayatını kaybetti

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Serik Belediyespor'da başkan Ali Aksu, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Pilot takım Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Ali Aksu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Serik Belediyespor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Seçim öncesi neler söylemişti?



Kulüpteki seçim öncesinde açıklamalar yapan Ali Aksu, "Serik Belediyespor benim sevdamdır. Serik Belediyespor 3. Lige çıktığı yıl kulüp başkanlığını yapmıştım. Takımı 2. Lige çıkarmak için elimizden geleni yaptık ancak finalde kaybetmiştik. Serik Belediyespor kulübümüz bu yıl 2. Lig'de en iyi şekilde mücadele ediyor. Pandemiden dolayı genel kurul 2-3 defa ertelenmişti. Serik halkı ve Serik Belediyespor'u sevenler sürekli kamuoyunda başkan olmamı istiyorlar. Bende Serik'i çok seviyorum. Sürekli başkan olmamı isteyen büyüklerimiz de var. Yaptığım son görüşmelerden sonra mevcut başkan Ramazan Kaçar da aday olmayacağını belirtti. Ben de ekibimle birlikte kongrede adayım" demişti.