Son Dakika: Serie A'da şampiyon Napoli! 33 yıllık hasret bitti, Maradona'dan sonra ilk kez...

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Napoli, Serie A'da bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Spallletti'nin öğrencileri, ligin 33. haftasında Udinese ile 1-1 berabere kaldı ve 33 yıllık hasrete son verdi.

Udinese 13. dakikada Kovric ile öne geçerken skoru belirleyen gol 52. dakikada Victor Osimhen'den geldi.

1 PUAN YETİYORDU

Ligin 33. haftasına 15 puan farkla lider giren Napoli, Udinese karşısına şampiyonluk için çıktı.

Sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Napoli, puan farkını 16'ya çıkararak şampiyonluğunu ilan etti.

33 YILLIK HASRET BİTTİ

5 hafta kala gelen şampiyonlukla birlikte Napoli 33 yıl aradan sonra ipi göğüslemiş oldu.

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SON ŞAMPİYONLUK MARADONA İLE GELMİŞTİ

Napoli, son şampiyonluğunu 1989-1990 sezonunda Maradona'nın önderliğinde kazanmıştı.

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARI



33 yıl sonra gelen İtalya Ligi şampiyonluğunda şüphesiz ki Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile Gürcü oyuncu Khvicha Kvarataskhelia'nın payı çok büyük.

Osimhen, sezonun geride kalan kısmında 27 lig maçına çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 22 gol ve 5 asistlik katkı verdi. Çok formda bir sezon geçiren Osimhen, şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri oldu. Napoli'nin sezon başında Dinamo Batumiden 11.5 milyon Euroya transfer ettiği Khvicha Kvarataskhelia ise ligde çıktığı 29 maçta, 12 gol ve 12 asist yaptı. 22 yaşındaki Gürcü oyuncu bu performansıyla şampiyonluk yolunda Napoli'nin en önemli oyuncularından biri oldu.ı.

KADRODA TANIDIK İSİMLER

Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Kim Min-Jae ile yine daha önce sarı-lacivertlilerde forma giyen Eljif Elmas da şampiyonluk sevinci yaşayan isimlerden oldu.

SPALLETTI İLE 2. SEZONDA ŞAMPİYONLUK

2021-2022 sezonu başında takımın başına geçen Luciano Spalletti, galibiyet serisiyle başladığı sezonu 24 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyetle 79 puan topladı ve ligi 3. sırada tamamladı. İkinci sezonunda kadrosunu da güçlendiren Napoli’de İtalyan teknik adam, takımı zirveye taşıdı ve rakipleriyle arayı açarak mutlu sona ulaştı. 64 yaşındaki Spalletti, daha önce Rus ekibi Zenit ile iki lig şampiyonluğu yaşarken, Roma’nın başında da 2 kez İtalya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

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TARAFTARLAR MAÇI STADYUMDA KURULAN DEV EKRANDAN TAKİP ETTİ



Napoli taraftarları deplasmanda Udinese ile oynadıkları maçı Diego Armando Maradona Stadyumu'nda kurulan dev ekranlardan canlı olarak izlediler.

Taraftarların birlikte izlediği karşılaşmada, 5 Euro olarak belirlenen biletler çıktığı gibi tükendi. Deplasmanda oynanan maçı Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki dev ekranlardan izleyen Napoli taraftarları, 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşma sonrası şampiyonluk sevincini coşkuyla kutladı.