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Futbol
Haber Giriş: 27.07.2020 - 00:43,Son Güncelleme:

Son Dakika | Serie A'da şampiyon Juventus!

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Serie A'da konuk ettiği Sampdoria'yı 2-0 mağlup eden Juventus, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Juventus, Serie A'nın 36. haftasında orta sıralarda yer alan Sampdoria'yı konuk etti.

Mücadeleyi 2-0 kazanan Juventus, üst üste 9'uncu, toplamda ise 36'ıncı şampiyonluğuna ulaştı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Ronaldo ve 67. dakikada Bernardeschi kaydetti.

Merih Demiral, Serie A'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu oldu

Juventus'a bu sezon çalıştırmaya başlayan teknik direktör Maurizio Sarri de kendi kariyerinde ilk lig şampiyonluğunu kazanmış oldu.

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