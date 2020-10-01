Son dakika | Serie A'da koronavirüs maç erteletti! Genoa-Torino...

Genoa'daki Kovid-19 vakalarını değerlendirmek üzere dün toplanan ve bugün güncellemeler doğrultusunda yeniden bir araya gelen Serie A yönetiminden yapılan açıklamada, 3 Ekim Cumartesi günü oynanması planlanan karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.



İtalyan spor basınında çıkan haberlerde de UEFA'nın belirlediği protokole göre, 10 veya daha fazla pozitif vakası bulunan takımlar en az bir kere maç erteleme talebinde bulunabilecek.

Bu durumda 11'i oyuncu, 4'ü teknik heyet personeli olmak üzere 15 kişinin Kovid-19 olduğu Genoa'da sonraki haftalarda benzer durumun tekrar etmesi durumunda takım, sıradaki maça ya elindeki oyuncularla çıkacak ya da sahaya çıkmaması halinde hükmen yenik sayılacak.

Bu arada, Cenova kenti sağlık makamları da takımın idmanlarını ikinci tur hızlı testler yapılana dek durdurdu.



Genoa'dan dün yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısı 15 olarak verilmişti.

Genoa ile geçen hafta sonu karşılaşan Napoli takımında da ilk yapılan test sonuçlarının tamamının negatif olduğu kaydedilmişti.

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