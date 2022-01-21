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Son Dakika: Sergio Rico resmen Real Mallorca'da!

#Transfer#Sergio Rico#Real Mallorca
Son Dakika: Sergio Rico resmen Real Mallorcada

Real Mallorca, Sergio Rico transferini resmen duyurdu. İspanyol eldivenin ismi Galatasaray ile de anılmıştı.

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İspanya La Liga ekiplerinden Real Mallorca, Galatasaray'ın ilgilendiği Sergio Rico'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki eldivenin PSG'den sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Galatasaray'da Fatih Terim sonrası takımın başına geçen Domenec Torrent'in, kaleci Sergio Rico'nun transfer edilmesini istediği öne sürülmüştü.

Domenec Torrent'in Başkan Burak Elmas ile yaptığı görüşmede kalede güven verecek bir ismin transfer edilmesini istediği ve bu eldivenin Sergio Rico olduğu iddia edilmişti.

2020’de Sevilla’dan 5 milyon Euro bedelle alınan Rico, İspanya Milli Takımı’nda 1 defa görev yaptı. Kaleci rotasyonu çok geniş olan ve Donnarumma, Keylor Navas gibi önemli eldivenlere sahip olan PSG’de, Rico bu sezon ligde sadece 1 kez, Navas’ın kırmızı kart görmesinin ardından forma giyebildi.

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#Transfer#Sergio Rico#Real Mallorca

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