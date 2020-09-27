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GeriFutbol Son dakika | Sergen Yalçın: Lens ve Umut Nayir'i artık kadroda düşünmüyoruz
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Futbol
Haber Giriş: 27.09.2020 - 15:36 | Son Güncelleme:

Son dakika | Sergen Yalçın: Lens ve Umut Nayir'i artık kadroda düşünmüyoruz

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Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor'la oynanacak maç öncesinde Jeremain Lens ve Umut Nayir'i artık kadroda düşünmediklerini açıkadı.

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  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
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Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyiyim. Geri döndüm ve başladık. Arayan, soran, destek veren herkese teşekkürler. 2 haftalık bir karantina süreci oldu. Uzak kalmak zor, biraz olayın dışında kalıyorsun. Murat hoca çok tecrübeli, bu süreci çok iyi yönetti, bu vesileyle teşekkürler

Aboubakar'la gelince konuştuk. Hazır geldi. Şimdi kenarda oturacak. İlerleyen dakikalarda değerlendirebiliriz. Lens'i ve Umut nayir'i kadroda düşünmüyoruz. Ya kenarda bekleyecekler ya da başka takıma gidecekler."

Son dakika | Sergen Yalçın: Lens ve Umut Nayiri artık kadroda düşünmüyoruz

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