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Haber Giriş: 25.08.2020 - 10:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Serdar Tatlı ve ekibi Riva'ya gidiyor! TFF'de ilk resmi adım...

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Son Dakika | Serdar Tatlı ve ekibi Riva'ya gidiyor! TFF'de ilk resmi adım...
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Serdar Tatlı önderliğindeki yeni Merkez Hakem Kurulu, Beylerbeyi'nde tanışma toplantısı yaptı. Yeni MHK, Riva'da TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetimi ile tanışacak. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi de bugün toplanarak yeni MHK'yı atayacak.

Spor Arena | Zekeriya Alp ve ekibinin istifasının ardından gözler yeni sezondaki Merkez Hakem Kurulu'na çevrilmişti. Serdar Tatlı önderliğindeki yeni Merkez Hakem Kurulu, Beylerbeyi'nde tanışma toplantısı yaptı.

Tüm üyelerin hazır bulunduğu toplantı sonrası heyet Riva'ya geçiyor. Yeni MHK, burada TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetimi ile tanışacak.

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi bugün toplanarak yeni MHK'yı atayacak.

Serdar Tatlı'nın başkanlığındaki yeni MHK'nin başkan vekili Metin Tokat olacak.

MHK üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor;

Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, Ahmet Erdoğan, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Nedim Göklü, Mahmut Çetiner.

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