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GeriFutbol Son Dakika | Sercan Yıldırım'dan sürpriz hamle! Futbol akademisi açtı
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Haber Giriş: 16.10.2020 - 14:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Sercan Yıldırım'dan sürpriz hamle! Futbol akademisi açtı

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Son Dakika | Sercan Yıldırım'dan sürpriz hamle! Futbol akademisi açtı
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Bir süredir futboldan kopan Sercan Yıldırım, Bursa Nilüfer Belediyespor bünyesinde kendi adını taşıyan bir futbol akademisi açtı.

Sercan Yıldırım, Bursa Nilüfer Belediyespor bünyesinde kendi adını taşıyan bir futbol akademisi açtı.

Survivor yarışmasıyla dikkatleri üzerine toplayan Yıldırım, son olarak Karagümrükspor'da oynarken buradaki kariyerini noktaladı.

Daha sonra adanın yolunu tutan Sercan Yıldırım, futbola ve Bursa'ya sevgisini bu şekilde göstermiş oldu.

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