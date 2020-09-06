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Haber Giriş: 06.09.2020 - 21:54 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Şenol Güneş'ten Cengiz Ünder ve kadro açıklaması!

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Son Dakika | Şenol Güneş'ten Cengiz Ünder ve kadro açıklaması!
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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Sırbistan maçı öncesi konuştu.

A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Sırbistan maçı öncesinde açıklamalar yaptı.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

3 günde 1 maç oynuyoruz. Bütün oyuncuları görme şansı bakımından bu maça daha farklı bir kadroyla çıkıyoruz. İyi bir maç oynamayı bekliyoruz. Rakibimiz de güçlü. İyi oyuncuları var. Bu maçı kazanırsak yeniden yarışa ortak oluruz

İDMAN SAYISI AZ

Cengiz Ünder'in idman sayısı az. Kullanma şansı olabilseydi oynatacaktım ama maçı çıkaramazdı. Son bölümde belki kullanırız. İdeal 11'imiz yok. Geçen maçta yok, bu maçta yok.

RİSKLİ OLABİLİRDİ

Sakatlıktan çıkan oyuncularımız var. Merih, uzun süre sonra ilk kez 90 dakika oynadı. Oynayabilirdi ama riski olabilirdi. Onun yerine Ozan'a şans verdik. Sadece Çağlar'ı beklettik. İki beki farklı kullanıyoruz. Her oyuncuyu görme şansımız var.

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