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Son dakika: Şenol Güneş, Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunu açıklıyor!
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesinde gerçekleşecek kampın geniş kadrosunu yarın(Cuma) günü saat 11:00'da açıklayacak.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
A Millî Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, EURO 2020 öncesinde gerçekleşecek kampın geniş kadrosunu yarın 11.00'de YouTube üzerinden yapacağımız canlı yayınla açıklayacak.
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