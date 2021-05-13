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GeriFutbol Son dakika: Şenol Güneş, Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunu açıklıyor!
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Futbol
Haber Giriş: 13.05.2021 - 16:54 | Son Güncelleme:

Son dakika: Şenol Güneş, Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunu açıklıyor!

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Son dakika: Şenol Güneş, Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunu açıklıyor!

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesinde gerçekleşecek kampın geniş kadrosunu yarın(Cuma) günü saat 11:00'da açıklayacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, EURO 2020 öncesinde gerçekleşecek kampın geniş kadrosunu yarın 11.00'de YouTube üzerinden yapacağımız canlı yayınla açıklayacak.

Son dakika: Şenol Güneş, Milli Takımın EURO 2020 kadrosunu açıklıyor

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