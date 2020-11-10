Son dakika | Semih Yuvakuran'dan Sergen Yalçın'a tepki: Ersin'le devam edilmesine anlam veremedik

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Yuvakuran, "Utku çok kararlı. 'İsteyen istediğini korusun, ben çıkar oyunumu oynarım, sonra istenen karar alınır' diyor. Utku'nun performansı çok önemli. Yönetim de boşu boşuna para harcayıp bir başka kaleci almaz. Utku performansıyla, 'Beşiktaş'a kaleci transferi yapılmalı' şeklindeki düşünceyi tersine çevirebilir. Sürekli şans verildiği zaman ne kadar başarılı olduğunu gösterecektir. Utku, Avrupa Kupası maçlarında oynadı. Abdullah Avcı zamanında, üç gol yedi ama Beşiktaş hep yedek oyuncularla sahaya çıkmıştı" dedi.

"ERSİN'LE DEVAM EDİLMESİNE ANLAM VEREMEDİK"

Utku'nun şans bulduğu maçlarda başarılı performans sergilediğini söyleyen Semih Yuvakuran, "İkinci kadrolarla çıkılan maçlar olmasına rağmen, başarılı oldu. Sabrın sonu selamettir. Çıkıp oynayacak ve başarılı olacak. Beşiktaş çok iyi bir camia, Utku orada olmaktan çok mutlu. Bundan sonra 11'de şans bulacağına inanıyorum. Utku 4 sene Fabricio, Tolga ve Karius'un arkasında bekledi. Onlardan sürekli bir şey öğrendi. Hiç oynamayan Ersin'le devam edilmesine anlam veremedik. Normalde, Karius'tan sonra ikinci kaleci Utku'ydu. Utku, Avrupa Lig grup maçlarında 45-50 bin kişi karşısında oynadı. Tecrübe ve soğukkanlılık var. Ersin'in bence hiçbir suçu yok. Tecrübe kazandırılarak oynatılması gerekirdi" şeklinde konuştu.

KARIUS'TAN SONRA ERSİN DESTANOĞLU

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Karius'un ayrılığından sonra kaleyi altyapıdan gelen genç eldiven Ersin Destanoğlu'na verdi. Siyah-beyazlı formayla toplamda 16 maça çıkan 19 yaşındaki genç kaleci, toplamda 21 gol yerken 5 maçı ise gol yemeden tamamladı.

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