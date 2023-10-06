Son Dakika: Selçuk Şahin teknik direktörlüğe adım atıyor! Gostivar'ın başına geçiyor...

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Son olarak RAMS Başakşehir'de dönemin teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun yardımcı antrenörlüğünü üstlenen ve birinci adam olma arzusuyla Belözoğlu'nun ekibinden ayrılan Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım atıyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Selçuk Şahin, Kuzey Makedonya takımı Gostivar’ın yeni teknik direktörü olmaya çok yakın. Anlaşmanın milli arada açıklanması bekleniyor.

Anlaşmanın resmiyet kazanması durumunda Selçuk Şahin, teknik direktörlük kariyerine yurt dışında başlamış olacak.

ALPER POTUK ORADA

Gostivar'da Selçuk Şahin'in Fenerbahçe'den takım arkadaşı Alper Potuk forma giyiyor.

İSMİ MİLLİ TAKIMLA ANILMIŞTI

A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın ekibinde yer alması beklenen iki Türk yardımcı antrenörden biri olacağı konuşulan Selçuk Şahin, kendisine henüz teklif gelmediğini ve şimdilik haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.

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Şahin, o dönem Spor Arena'ya yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından henüz kendisine ulaşan olmadığının altını çizen Şahin, "Şu an öyle bir durum yok. Beni arayan, görüştüğüm kimse olmadı" demişti.