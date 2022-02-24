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Son Dakika: Sebastian Vettel'den Rusya kararı! "İptal olmasa da yarışmayacağım!"

#Sebastian Vettel#Formula 1#Rusya Gp
Son Dakika: Sebastian Vettelden Rusya kararı İptal olmasa da yarışmayacağım

Dünyaca ünlü Formula 1 sürücüsü Sebastian Vettel, iptal edilmese dahi Rusya GP'sinde yarışmayacağını duyurdu.

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Formula 1 pilotu Sebastian Vettel, savaş nedeniyle iptal edilmesi gündemde olan Rusya GP'si iptal edilmese dahi Rusya'da yarışmayacağını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki gösteren deneyimli sürücü, "İnsanlar, aptalca sebeplerden dolayı öldürülüyor. İptal olsun ya da olmasın, Rusya GP'de yarışmayacağım." dedi.

RUSYA GP TAKVİMDEN ÇIKARILABİLİR

Rusya GP'sinin bu sezonki takvimden çıkarılması gündemde. Yetkililer, Ukrayna ile Rusya arasında yaşananları yakından takip ettiklerini açıkladı.

Formula 1'in bilet satışı sayfasında Rusya hariç tüm ülkeler yer alıyor. Rusya GP'si herhangi bir iptal kararı çıkmaması durumunda 23 - 25 Eylül tarihleri arasında koşulacak.

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