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Son Dakika: Sebastian Haller testis kanserine yakalandı

#Borussia Dortmund#Sebastien Haller#Testis Kanseri
Son Dakika: Sebastian Haller testis kanserine yakalandı

Borussia Dortmund'un yeni transferi Sebastian Haller'den kötü haber geldi. Bundesliga temsilcisi, yetenekli oyuncuda testis tümörü tespit edildiğini açıkladı.

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Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Sebastien Haller, testis kanserine yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kendisini iyi hissetmemesi üzerine kontrol amaçlı bir dizi testten geçen 28 yaşındaki yıldız oyuncuda testis tümörü tespit edildiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, "Aldığımız haber hem bizim için hem Sebastian için şoke edici oldu. Sebastian'a en kısa sürede iyileşmesi dileğinde bulunuyorum. Umuyorum en kısa sürede tekrar buluşacağız. En iyi tedaviyi aldığından emin olacağız." dedi.

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KAMPTAN AYRILDI

Son idmanda kendisini iyi hissetmeyen forvet oyuncusu, kontrol amaçlı tetkiklerden geçirilmişti. Haller, hastalığı nedeniyle kulübün İsviçre kampından ayrıldı ve tedavi için Almanya'ya döndü.

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Öte yandan Borussia Dortmund yönetimi, oyuncunun ve ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmesi için bu duruma ilişkin soru sorulmamasını istedi. Daha fazla bilgiye sahip olunduğunda Haller ile görüşerek, daha detaylı bir açıklamanın yapılacağı kaydedilirken, Haller cephesinden şimdilik konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

 

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#Borussia Dortmund#Sebastien Haller#Testis Kanseri

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