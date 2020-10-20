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Haber Giriş: 20.10.2020 - 12:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Sarıyer-Ankara Demirspor maçına koronavirüs engeli

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Son Dakika | Sarıyer-Ankara Demirspor maçına koronavirüs engeli
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2. Lig Beyaz Grup 6. haftasında oynanması planlanan Sarıyer-Ankara Demirspor müsabakası, ev sahibi ekipte çıkan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sarıyer'de 13 futbolcu ve 1 antrenörün korona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) önemli bir kararı geldi. TFF, ligin 6. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü oynanması gereken Sarıyer - Ankara Demirspor mücadelesinin ertelendiğini duyurdu.

Daha önce de Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un maçları aynı sebepten dolayı ileri bir tarihe alınmıştı.

Son Dakika | Sarıyer-Ankara Demirspor maçına koronavirüs engeli

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