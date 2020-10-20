Son Dakika | Sarıyer-Ankara Demirspor maçına koronavirüs engeli
2. Lig Beyaz Grup 6. haftasında oynanması planlanan Sarıyer-Ankara Demirspor müsabakası, ev sahibi ekipte çıkan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sarıyer'de 13 futbolcu ve 1 antrenörün korona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) önemli bir kararı geldi. TFF, ligin 6. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü oynanması gereken Sarıyer - Ankara Demirspor mücadelesinin ertelendiğini duyurdu.
Daha önce de Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un maçları aynı sebepten dolayı ileri bir tarihe alınmıştı.
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