Son Dakika: Sao Paulo'da Rogerio Ceni dönemi başladı! Alex de Souza derken...

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Spor Arena Dış Haberler - Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'da teknik direktör Hernan Crespo ile yolların ayrılmasının ardından kulübün efsane isimlerinden Rogerio Ceni takımın başına getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rogerio Ceni ile 2022 yılının sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi. Kulüp Başkanı Julio Casares, "Hızlı bir karar vermemiz gerekiyordu ve futbol departmanı olarak ortak kararla Rogerio Ceni'yi takımın başında görmek istedik. Ceni'nin yeni görevini alması 15 dakikadan fazla sürmedi" ifadelerini kullandı.

Hernan Crespo ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör adayları arasında U20 takımını çalıştıran Alex de Souza da bulunuyordu.