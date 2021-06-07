Son Dakika: Sao Paulo - Santos U20 maçında Alex de Souza'dan görülmemiş taktik! Fenerbahçe iddiaları varken gündem oldu...

Spor Arena Dış Haberler - Fenerbahçe tarihinin unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Alex de Souza, Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımının başına geçerek başladığı teknik direktörlük kariyerinde görülmemiş bir taktiğe imza attı.

Santos 20 yaş altı takımı ile oynanan hazırlık maçında oynattığı futbolla Brezilya'da tam not alan Alex de Souza, sahadan 8-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılırken son yarım saatte verdiği karar mücadelenin önüne geçti.

Santos karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapatan Sao Paulo'da teknik direktör Alex de Souza, ikinci yarının başında Uruguay’ın Defensor takımından transfer edilen Facundo Milan'ı sahaya sürdü.

TAKIMI EKSİK OYNAMAYA ALIŞSIN DİYE OYUNCUSUNU SAHADAN ÇEKTİ

İkinci yarının ilk 12 dakikasında 2 gol daha bulan Sao Paulo, skoru 5-0'a getirdi. Devre arasında oyuna dahil olan yeni transfer Facundo Milan'ı 3 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı maçın 60. dakikasında Alex de Souza'dan yeşil sahalarda ender görülecek bir karar geldi.

Farklı skor avantajının yakalanmasının ardından Takımının eksik oynama konusunda tecrübe kazanmasını isteyen Alex de Souza, bizzat kendi kararıyla bir oyuncusunu sahadan çekti. Sao Paulo buna rağmen maçın kalan bölümlerinde 3 gol daha buldu ve sahadan 8-0 galip ayrıldı.

"SANTOS ADINA REZALET"

Brezilya basını söz konusu müsabakayı Santos adına "Rezalet" olarak nitelendirirken, Alex de Souza'nın maçın son bölümünde yaptığı değişiklik ve oynattığı futbol takdir topladı.

FENERBAHÇE'DE YARDIMCI ANTRENÖR MÜ OLACAK?

Yeni sezonda Emre Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı alan Fenerbahçe'de, Başkan Ali Koç'un yabancı teknik direktörle çalışma kararı doğrultusunda çeşitli isimler dillendirilmeye başlamıştı.

Bu doğrultuda sarı lacivertli takımın yeni teknik direktör adayları arasında Nuno Espirito Santo gösteriliyordu. Daha önce Valencia ve Porto tecrübesi bulunan başarılı çalıştırıcı, son olarak Premier League ekiplerinden Wolverhampton'da görev almıştı.

PORTEKİZLİ TEKNİK ADAM GELİRSE...

Kısa süre önce İngiliz ekibi ile yolları ayıran 47 yaşındaki Santo dışında farklı Portekizli adaylar da listede yer alıyor. Sarı Lacivertli yönetimin, yeni sezon için Portekizli bir teknik direktörle anlaşma sağlarsa, yardımcılarından birinin Alex de Souza olma ihtimalinin yüksek olduğu iddia ediliyor.

Fenerbahçe formasını uzun yıllar başarıyla giyen eski kaptanın gelecek teknik adamla aynı dili konuşmasının yanı sıra Sarı Lacivertli takımı ve ligi son derece iyi tanıması bu düşüncenin temel sebebi olarak gösteriliyor.

Her yabancı hocanın başlangıçlarda yaşadığı uyum sürecini yaşamaması adına da Alex’e sıcak bakılıyor. Alex de Souza kısa süre önce Sao Paulo U19 takımının teknik adamı olarak göreve başlamıştı.

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