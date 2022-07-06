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Son Dakika: Samsunspor'dan Gökhan Gönül atağı! Transferde sürpriz...

#Transfer#Samsunspor#Gökhan Gönül
Son Dakika: Samsunspordan Gökhan Gönül atağı Transferde sürpriz...

Süper Lig'e yükselmek için oldukça iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen ve buna yönelik transferler yapan Samsunspor, tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ü kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdürüyor.

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Samsunspor'da transfer harekatı devam ediyor...

Bu sezon işini şansa bırakmak istemeyen ve Süper Lig 'e yükselme yolunda flaş transferlere imza atan Samsunspor, tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ü kadrosuna katmak üzere.

Fanatik'in haberine göre; Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor 'da oynayan 37 yaşındaki Gökhan Gönül ile görüşmelerini sürdürüyor. Görüşmelerin kısa bir süre içinde olumlu bir şekilde sonuçlanması bekleniyor.

Samsunspor; şu ana dek Fernando Boldrin, Ahmet Sagat, Celil Yüksel, Jakub Szumski, Arvydas Novikovas, Gaetan Laura gibi önemli transferlere imza attı.

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#Transfer#Samsunspor#Gökhan Gönül

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