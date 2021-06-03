Son Dakika: Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı! Yeni teknik direktör kim olacak?

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Herkesin umudunu kestiği dönemde çalışmaya başladıklarını hatırlatan Sağlam, "O dönem ilk hedefimizi gerçekleştirmiştik. Bu sezon amacımız Samsunspor'u camianın 10 yıllık beklentisi olan Süper Lig'e ulaştırmaktı. Bu hedef için gecemizi gündüze kattık. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Zamam zaman büyük sorunlarla, kulüp içi ve dışarıda birçok kaosla uğraştık. Sakatlık ve Kovid-19 ile mücadele ettik. Transferlerden gerekli şekilde verim alamadık. Birçok oyuncuyu oynatamadık. Son haftaya kadar ligde yarışta kaldık. 3 takımın 70 puanla bitirmesi ve averajla lige çıkamamak büyük talihsizlik. Sonrasında play-off’tan çıkmak için çabaladık. Bize turu getirecek şansları da bulduk ama maalesef amacımıza ulaşamadık. Çok üzgünüz. Büyük hayal kırıklığı yaşıyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yapılan resmi açıklama şöyle;

Samsunspor'da Tolunay Kafkas, Hikmet Karaman, Mesut Bakkal görev için adı geçen isimler. Kırmızı beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde yeni hocayı duyurması bekleniyor.

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