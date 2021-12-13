Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde kura skandalının ardından son 16 turunda yeni eşleşmeler belli oldu!

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki yapılan kura çekimiyle belirlenmişti.

Ancak kura çekiminde yaşanan Manchester United karışıklığı sonrasında ilk çekilen kura iptal edildi ve kuranın yeniden çekilmesine karar verilmişti.

UEFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United karışıklığı hakkında soruşturma başlattı.

Yapılan incelemeler neticesinde kura çekiminin TSİ 17.00'da yeniden gerçekleştirilmesine karar verildi ve kuralar çekildi.

YENİ EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Çekilen yeni kuranın ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

İşte eşleşmeler;

Salzburg - Bayern Münih

Sporting - Manchester City

Benfica - Ajax

Chelsea - Lille

Atletico Madrid - Manchester United

Villarreal - Juventus

Inter - Liverpool

PSG - Real Madrid

Haberin Devamı

As a result of this, the draw has been declared void and will be entirely redone at 1500 CET. — UEFA (@UEFA) December 13, 2021

NE OLMUŞTU?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde Villarreal'in eşleşebileceği takımların olduğu kura potuna yanlışlıkla Manchester United eklendi ve rakip olarak da Premier Lig devi çekildi.

Ancak iki takım aynı grupta yer aldıkları için bu kura gerçekleşemedi. Sonrasında pot bir kez daha karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi Manchester City oldu.

Bu esnada Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura potuna Manchester United geri atılamadı ve bu durum neticesinde Atletico Madrid'in çekebileceği rakipler arasında Manchester United yer alamadı.

Potların son haliyle yapılan kura çekiminde Manchester United, Paris Saint Germain ile; Atletico Madrid ise Bayern Münih ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları ne zaman?

Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİNDE HANGİ TAKIMLAR SERİ BAŞI OLDU?

SERİ BAŞI: M.City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Munih, Manchester United, Lille, Juventus

SERİ BAŞI OLMAYAN: PSG, A.Madrid, Sporting, Inter, Benfica, Villarreal, Salzburg, Chelsea

Avrupa'dan Futbol - Günün en popüler video içerikleri;

Haberin Devamı