Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde kura skandalının ardından son 16 turunda yeni eşleşmeler belli oldu!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sağlık Bakanı Koca müjdeyi bu sözlerle duyurduSağlık Bakanı Koca müjdeyi bu sözlerle duyurdu#Sağlık Bakanlığı
Skandal hata sonrası yeni kuralar çekildi İşte tüm eşleşmeler...Skandal hata sonrası yeni kuralar çekildi! İşte tüm eşleşmeler...#Şampiyonlar Ligi
Omicron tüm planları bozdu... Gizem çözüldü İşte nedeniOmicron tüm planları bozdu... Gizem çözüldü! İşte nedeni#Omicron Varyantı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor İstanbulda ekonomi zirvesiCumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor! İstanbul'da ekonomi zirvesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İBB Meclisinde terör örgütü üyesi çalışan tartışmasıİBB Meclisi'nde 'terör örgütü üyesi çalışan' tartışması#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sivasta ilk düdük çaldı Tempo yüksek...Sivas'ta ilk düdük çaldı! Tempo yüksek...#Süper Lig
Merkez Bankasından piyasaya 4üncü müdahaleMerkez Bankası'ndan piyasaya 4'üncü müdahale#Merkez Bankası
Avrupa ve Rusyadan talep yağıyor Doluluk şimdiden yüzde 100e ulaştıAvrupa ve Rusya'dan talep yağıyor! Doluluk şimdiden yüzde 100'e ulaştı#Yılbaşı
Fenerbahçenin rakibi belli oldu İlk maç KadıköydeFenerbahçe'nin rakibi belli oldu! İlk maç Kadıköy'de#UEFA Konferans Ligi
Canlı yayında öğrenince yıkılmıştı Çok acı haber geldi… Eşinden skandal sözlerCanlı yayında öğrenince yıkılmıştı! Çok acı haber geldi… Eşinden skandal sözler#Uşak
Cenaze için İzmire gitmişti Emniyet müdürü silahlı saldırıda yaralandıCenaze için İzmir'e gitmişti! Emniyet müdürü silahlı saldırıda yaralandı#İzmir
Yolculukların karbonu... Hangi ulaşım seçeneği ile ne kadar ayak izi bırakıyoruzYolculukların karbonu... Hangi ulaşım seçeneği ile ne kadar ayak izi bırakıyoruz?#İklim Krizi
Seren Serengil: Ameliyat masasında kalabilirmişimSeren Serengil: Ameliyat masasında kalabilirmişim!#Seren Serengil
Tüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadıTüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadı#Naomie Harris
İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...#İngiltere Kraliyet Ailesi
HABERLERSpor Arena Haberleri

Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde kura skandalının ardından son 16 turunda yeni eşleşmeler belli oldu!

#Şampiyonlar Ligi#Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi#Aksampromo
Son Dakika: Şampiyonlar Liginde kura skandalının ardından son 16 turunda yeni eşleşmeler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan Manchester United karışıklığı sonrası son 16 turu kuraları yeniden çekildi ve yeni eşleşmeler belli oldu. Manchester United Atletico Madrid ile eşleşirken, PSG'nin rakibi Real Madrid oldu ve Cristiano Ronaldo'yla Lionel Messi'nin karşılaşması başka turlara kaldı.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki yapılan kura çekimiyle belirlenmişti.

Ancak kura çekiminde yaşanan Manchester United karışıklığı sonrasında ilk çekilen kura iptal edildi ve kuranın yeniden çekilmesine karar verilmişti.

UEFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United karışıklığı hakkında soruşturma başlattı.

Yapılan incelemeler neticesinde kura çekiminin TSİ 17.00'da yeniden gerçekleştirilmesine karar verildi ve kuralar çekildi.

YENİ EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Çekilen yeni kuranın ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

İşte eşleşmeler;

Salzburg  - Bayern Münih

Sporting - Manchester City

Benfica - Ajax

Chelsea - Lille

Atletico Madrid - Manchester United

Villarreal - Juventus

Inter - Liverpool

PSG - Real Madrid

Haberin Devamı

NE OLMUŞTU?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde Villarreal'in eşleşebileceği takımların olduğu kura potuna yanlışlıkla Manchester United eklendi ve rakip olarak da Premier Lig devi çekildi.

Ancak iki takım aynı grupta yer aldıkları için bu kura gerçekleşemedi. Sonrasında pot bir kez daha karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi Manchester City oldu.

Bu esnada Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura potuna Manchester United geri atılamadı ve bu durum neticesinde Atletico Madrid'in çekebileceği rakipler arasında Manchester United yer alamadı.

Potların son haliyle yapılan kura çekiminde Manchester United, Paris Saint Germain ile; Atletico Madrid ise Bayern Münih ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları ne zaman?

Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİNDE HANGİ TAKIMLAR SERİ BAŞI OLDU?

SERİ BAŞI: M.City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Munih, Manchester United, Lille, Juventus

SERİ BAŞI OLMAYAN: PSG, A.Madrid, Sporting, Inter, Benfica, Villarreal, Salzburg, Chelsea

Avrupa'dan Futbol - Günün en popüler video içerikleri;

Haberin Devamı

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi#Aksampromo

BAKMADAN GEÇME!

1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular

66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!

#Emmett Till