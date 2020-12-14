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Haber Giriş: 14.12.2020 - 10:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimleri belli oldu! Dev eşleşme...

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Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimleri belli oldu! Dev eşleşme...
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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için kuralar çekildi. Kura çekiminin ardından zorlu eşleşmeler oluştu.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde birbirinden zorlu eşleşmeler meydana geldi.

İstanbul'da yapılacak final öncesi son 16 turunda eşleşmeler belli olurken özellikle Barcelona - PSG eşleşmesi dikkat çekti.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 TUR EŞLEŞMELERİ

Borussia Mönchengladbach - Manchester City

Bayern Münih - Lazio

Atletico Madrid - Chelsea

RB Leipzig - Liverpool

Porto-Juventus

Barcelona - PSG

Sevilla - Dortmund

Atalanta - Real Madrid

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını evinde oynayacak. Aynı grup ve ülke takımları, bu turda eşleşemeyecek.

Son Dakika | Şampiyonlar Liginde kura çekimleri belli oldu Dev eşleşme...

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