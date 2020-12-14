Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimleri belli oldu! Dev eşleşme...
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için kuralar çekildi. Kura çekiminin ardından zorlu eşleşmeler oluştu.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde birbirinden zorlu eşleşmeler meydana geldi.
İstanbul'da yapılacak final öncesi son 16 turunda eşleşmeler belli olurken özellikle Barcelona - PSG eşleşmesi dikkat çekti.
İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 TUR EŞLEŞMELERİ
Borussia Mönchengladbach - Manchester City
Bayern Münih - Lazio
Atletico Madrid - Chelsea
RB Leipzig - Liverpool
Porto-Juventus
Barcelona - PSG
Sevilla - Dortmund
Atalanta - Real Madrid
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını evinde oynayacak. Aynı grup ve ülke takımları, bu turda eşleşemeyecek.
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