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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.08.2020 - 17:07 | Son Güncelleme:

Son dakika | Şampiyonlar Ligi finalini Orsato yönetecek! PSG-Bayern Münih...

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Son dakika | Şampiyonlar Ligi finalini Orsato yönetecek! PSG-Bayern Münih...
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UEFA Şampiyonlar Ligi finalini İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile Alman temsilcisi Bayern Münih arasındaki final mücadelesinde İtalyan hakem Orsato'nun görev alacağı kaydedildi.

Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini'nin yapacağı mücadelede, Rumen Ovidiu Hategan dördüncü hakem olacak.

Portekiz'in başkenti Luz Stadı'nda pazar günü oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

 

Son dakika | Şampiyonlar Ligi finalini Orsato yönetecek PSG-Bayern Münih...

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