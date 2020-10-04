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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.10.2020 - 14:15 | Son Güncelleme:

Son dakika | Salzburg'da koronavirüs karantinası! Milli takıma oyuncu gönderilmeyecek...

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Son dakika | Salzburg'da koronavirüs karantinası! Milli takıma oyuncu gönderilmeyecek...
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Avusturya'nın Salzburg Kulübü, üç futbolcusunun yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynadıkları maçın ardından üç futbolcunun testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Bu sonucun ardından tedbirler çerçevesinde takımın karantinaya alındığı ve futbolcuların sadece evlerine, antrenman sahalarına ve statlara gidebileceği aktarıldı.

Açıklamada, iki hafta boyunca Salzburg oyuncularına yapılacak milli takım davetlerinin de kabul edilmeyeceği bildirildi.

 

Son dakika | Salzburgda koronavirüs karantinası Milli takıma oyuncu gönderilmeyecek...

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