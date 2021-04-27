Son Dakika: Salih Uçan Beşiktaş'ın teklifini kabul etti mi? 1.1 milyon euroya...

Galatasaray ve Trabzon’un da istediği Alanyasporlu Salih Uçan'ın, Beşiktaş'ın yaptığı 1.1 milyon Euro’luk teklife sıcak baktığı ifade edildi. 3 takım da Salih Uçan transferi için kıyasıya bir mücadeleye girmiş durumda. Uçan, bu sezon 3 gol ve 7 asistle oynuyor.



Süper Lig'in büyükleri bir yandan şampiyonluk yarışı verirken, diğer yandan da transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Salih Uçan için hem Galatasaray hem de Beşiktaş kıyısaya bir rekabet içinde.

SALİH UÇAN BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ İDDİASI

Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor'un da listesine bulunan 27 yaşındaki orta saha, Beşiktaş'ın yaptığı 1.1 milyon Euro'luk teklifi kabul etti. Salih Uçan'ı, Sergen Yalçın da kadrosunda görmeyi çok istiyor.

ALANYA FORMASIYLA YENİDEN DOĞDU

Bu sezon Alanya forması altında çıktığı 38 maçta 3 gol atıp, 7 asist yaparak kariyerinin en fazla skora katkı yaptığı sezonunu geçiren Salih, adeta küllerinden doğdu. Tecrübeli orta saha, yıldızının parladığı Fenerbahçe ile 67 müsabakaya çıkmış, sonrasında gittiği İtalyan ekibi Roma ile 10, Empoli ile de 14 karşılaşmada görev yapmıştı.

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