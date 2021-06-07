Son Dakika: Salih Uçan, Alanyaspor'dan ayrıldığını açıkladı

Spor Arena - Kulübüyle sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu konumunda olan Salih Uçan, Alanyaspor'dan ayrıldığını açıkladı.

Veda mesajında çalıştığı teknik direktörler Erol Bulut ve Çağdaş Atan'a teşekkür eden Salih Uçan, Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardı.

Oyuncunun Beşiktaş'a transferinin kısa sürede açıklanması bekleniyor. Salih Uçan, ligi şampiyon bitirip Devler Ligi'ne adını yazdıran siyah beyazlılarla sözleşme imzaladıktan sonra yeni sezon öncesi kampa katılacak.



İŞTE VEDA MESAJI

Salih Uçan, 'Sevgili Alanyasporlular' diye başladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:



"Birçok takımda forma giydim ve şunu net olarak söyleyebilirim ki; Alanyaspor ilçesi, yönetimi, teknik ekibi, idari personeli ve camiası olarak inanılmaz farklı ve özel bir kulüp. Burada çok güzel 2 sene geçirdim. Bana ilk günden itibaren büyük destek oldunuz. Ben de motivasyonumu, disiplinimi ve mücadelemi en üst seviyede tutarak bu formaya hizmet etmeye çalıştım, sahada terimin son damlasına kadar savaştım. Ayrıca bana Alanyaspor formasını güvenerek teslim eden Erol Bulut ve Çağdaş Atan hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Tüm yaşadığım anılar, başarılar ve arkadaşlıklar hep kalbimin bir köşesinde yer alacak. Formasını severek ve büyük bir gurur ile taşıdığım Alanyaspor'a veda ediyorum. Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor. Hakkınızı helal edin."



Yetenekli orta saha Alanyaspor'da bulunduğu iki yıl boyunca toplam 61 maçta forma giyerken 3 gol 7 asist yaptı.

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