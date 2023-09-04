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Son Dakika: Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı gündemde! Çarşamba günü...

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#TFF 2. Lig#Tuncay Şanlı#Sakaryaspor
Son Dakika: Sakaryasporda Tuncay Şanlı gündemde Çarşamba günü...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 10:32

Teknik Direktör Taner Taşkın ile yollarını ayıran Sakaryaspor’da rota, TFF 2. Lig'de kazanılan şampiyonlukta teknik direktör olarak görev alan Tuncay Şanlı’ya çevrildi.

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Trendyol 1. Lig'de mücadele veren ve lige galibiyetle başladıktan sonra beraberlik ve yenilgiyle devam eden Sakaryaspor’da Teknik Direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı.

Bu çerçevede, yeşil-siyahlı yönetim rotasını TFF 2. Lig'de kazanılan şampiyonlukta teknik direktör olarak görev alan Tuncay Şanlı’ya çevirdi.

Son Dakika: Sakaryasporda Tuncay Şanlı gündemde Çarşamba günü...

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, Şanlı ile görüşme gerçekleştirdi.

Olumlu geçen görüşmelerin neticesinde Şanlı’nın çarşamba günü takımın başında yer alması bekleniyor.

Tuncay Şanlı, 2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta olan Sakaryaspor'da 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 84 puan toplayarak 2,17 puan ortalaması yakalamıştı.

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Ayrıca teknik direktörlük kariyerindeki ilk şampiyonluk kupasını da kazanmıştı.

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#TFF 2. Lig#Tuncay Şanlı#Sakaryaspor

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