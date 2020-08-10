Son Dakika | Rusya'da işler karıştı! Spartak Moskova, ligden çekildi...

Rusya Premier Ligi bu hafta oynanan maçlarla başlarken olaylar eksik kalmadı. Ligin haftasında Spartak Moskova, Sochi ile karşılaştı. Moskova, 2-0 öne geçtiği maçta aleyhine verilen 2 penaltı golüyle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Başkan Leonid Fedun, maçta aleyhlerine verilen 2 penaltı kararına çok sinirlenirken ''Bu sirke daha fazla para yatırmayacağım. Ligden çekildiğimizi açıklıyorum. Bırakın da Spartak olmadan oynasınlar, nasıl olacak görelim...'' sözlerini kullandı.

''ONLARSIZ BİR LİG OLMAZ''

Rusya Premier Lig Başkanı Sergei Pryadkin ise TASS'a yaptığı açıklamada, ''Fedun bu açıklamaları maçın hemen ardından duygusal bir şekilde yapmış olabilir. Onu anlıyorum. Spartak Moskova'sız bir lig olmaz. Ülkenin en önemli takımlarından biri. Yapıcı bir şekilde yaklaşıp çözeceğiz'' dedi.

HAKEM AÇIĞA ALINDI

Maçın hakemi 40 yaşındaki Vasily Kazartsev ise maçın hemen ardından açığa alındı. Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre Kazartsev ve ekibi yalan makinesine girecek.

Kurul, yaptığı açıklamada aynı zamanda Kazartsev'in ve VAR hakemi Eskov'un sene boyunca maç alamayacağını belirtti.

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