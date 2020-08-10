MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Rusya'da işler karıştı! Spartak Moskova, ligden çekildi...
GeriFutbol Son Dakika | Rusya'da işler karıştı! Spartak Moskova, ligden çekildi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 10.08.2020 - 11:29,Son Güncelleme:

Son Dakika | Rusya'da işler karıştı! Spartak Moskova, ligden çekildi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Rusya'da işler karıştı! Spartak Moskova, ligden çekildi...
Abone Olgoogle-news

Rusya Ligi olaylı başladı. İlk haftanın ardından Spartak Moskova, ligden çekildiğini açıklarken Sochi - Spartak Moskova maçının hakemlerinin yalan makinesine sokulacağı belirtildi.

Rusya Premier Ligi bu hafta oynanan maçlarla başlarken olaylar eksik kalmadı. Ligin haftasında Spartak Moskova, Sochi ile karşılaştı. Moskova, 2-0 öne geçtiği maçta aleyhine verilen 2 penaltı golüyle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Başkan Leonid Fedun, maçta aleyhlerine verilen 2 penaltı kararına çok sinirlenirken ''Bu sirke daha fazla para yatırmayacağım. Ligden çekildiğimizi açıklıyorum. Bırakın da Spartak olmadan oynasınlar, nasıl olacak görelim...'' sözlerini kullandı.

''ONLARSIZ BİR LİG OLMAZ''

Rusya Premier Lig Başkanı Sergei Pryadkin ise TASS'a yaptığı açıklamada, ''Fedun bu açıklamaları maçın hemen ardından duygusal bir şekilde yapmış olabilir. Onu anlıyorum. Spartak Moskova'sız bir lig olmaz. Ülkenin en önemli takımlarından biri. Yapıcı bir şekilde yaklaşıp çözeceğiz'' dedi.

HAKEM AÇIĞA ALINDI

Maçın hakemi 40 yaşındaki Vasily Kazartsev ise maçın hemen ardından açığa alındı. Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre Kazartsev ve ekibi yalan makinesine girecek.

Kurul, yaptığı açıklamada aynı zamanda Kazartsev'in ve VAR hakemi Eskov'un sene boyunca maç alamayacağını belirtti.

 

Son Dakika | Rusyada işler karıştı Spartak Moskova, ligden çekildi...

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle