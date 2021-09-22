Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kendine yaptığı resimlerine ilgi büyük...Pelin Karahan yardım için sergi açacakKendine yaptığı resimlerine ilgi büyük...Pelin Karahan yardım için sergi açacak!#Pelin Karahan
Kelebeke 6 ödülKelebek'e 6 ödül!#Kelebek
Hondadan Japonyada bir ilkHonda'dan Japonya'da bir ilk#Honda
Trafikteki yeni kâbus çakarlı minibüslerTrafikteki yeni kâbus çakarlı minibüsler#Çakarlı Minibüs
Mengü’ye son görevMengü’ye son görev#Şahin Mengü
Sepaş Plastik Genel Koordinatör’ü Dilek Batmaz: İthalatı azaltıp ihracatı arttıracağızSepaş Plastik Genel Koordinatör’ü Dilek Batmaz: İthalatı azaltıp ihracatı arttıracağız#Sepaş Plastik Genel Koordinatör
Son dakika: Galatasarayda değişim ve rotasyon zamanı Kayserispor ilk 11inde...Son dakika: Galatasaray'da değişim ve rotasyon zamanı! Kayserispor ilk 11'inde...#Galatasaray
Son Dakika: Fenerbahçeye Serdar Dursundan iyi, İrfan Candan kötü haber Giresunspor maçında...Son Dakika: Fenerbahçe'ye Serdar Dursun'dan iyi, İrfan Can'dan kötü haber! Giresunspor maçında...#Fenerbahçe
Alman tıp ödülü Nobel için kapıyı açtıAlman tıp ödülü Nobel için kapıyı açtı#Özlem Türeci
Transatlantik ilişkilerde ipler gerildiTransatlantik ilişkilerde ipler gerildi#Fransa
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Ronaldo şovla, Messi hüsranla başladı! Yeni maceralarında büyük fark...

#Cristiano Ronaldo#Lionel Messi#Futbol

Son dakika haberi... Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo yeni birer sayfa açtılar. PSG macerası Arjantinli yıldız için hiç iyi başlamazken, Ronaldo Manchester United'da adeta ikinci baharını yaşadı.

Haberin Devamı

Spor Servisi - Dünya futbolunun yaşayan 2 efsanesi Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi başarılarla dolu kariyerlerinde 2021-22 sezonu ile yepyeni bir sayfa açtı.

Ronaldo, Sporting Lizbon’dan çıkıp dünya yıldızı olmasının kapılarını açan Manchester United’a geri dönerken Kırmızı Şeytanlar’da müthiş bir başlangıca imza attı. 36 yaşındaki futbolcu 2’si Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi olmak üzere çıktığı 3 maçta şimdiden 4 kez ağları havalandırmayı başardı.

Cristiano Ronaldo fena dolandırılmış Film gibi yöntem... Uçakla gizlice ifade vermeye gitmiş...

İlgili Haber:Cristiano Ronaldo fena dolandırılmış! Film gibi yöntem... Uçakla gizlice ifade vermeye gitmiş...

MESSI ARADIĞINI BULAMADI

Barcelona’da kırılmadık rekor, alınmadık kupa bırakmayan sadece İspanyol devine değil dünya futboluna damga vuran Messi ise PSG’de henüz istediğini bulamadı.

PSG’nin Mbappe-Neymar-Messi ile hem ligin hem Avrupa’nın tozunu atması beklenirken Arjantinli yıldız henüz gol ya da asist katkısında bulunamadı.

Bu arada Lyon maçında 76’da çıkarılmasına şaşıran Messi’nin dizinden sakat olduğu bu nedenle Metz karşısında forma giyemeyeceği açıklandı.

Haberin Devamı

Son Dakika: Ronaldo şovla, Messi hüsranla başladı Yeni maceralarında büyük fark...

RONALDO KRAL OLARAK VEDA ETMİŞTİ

Cristiano Ronaldo geçen sezon Juventus’ta 44 resmi karşılaşmada 36 gol, 4 asistle oynadı. Ligde 29 golüyle Serie A’nın gol kralı oldu.

Şampiyonlar Ligi’nin en çok gol atan (135) oyuncusu olan Cristiano Ronaldo, 177 Devler Ligi maçıyla Casillas’ın rekoruna ortak oldu.

Son Dakika: Ronaldo şovla, Messi hüsranla başladı Yeni maceralarında büyük fark...

MESSI 47 MAÇTA SADECE 1 KEZ...

MEssi geçen sezon Barcelona’da 47 resmi maça çıkarken sadece La Liga’daki Granada maçında 2 gol attıktan sonra 65’te kenara alınmıştı.

Lionel Messi 2020-21 sezonunda 47 resmi maçta 38 gol atarken, 14 de asist yaptı. Ligdeki 30 golüyle sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Son Dakika: Ronaldo şovla, Messi hüsranla başladı Yeni maceralarında büyük fark...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cristiano Ronaldo#Lionel Messi#Futbol