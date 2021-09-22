Son Dakika: Ronaldo şovla, Messi hüsranla başladı! Yeni maceralarında büyük fark...

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Spor Servisi - Dünya futbolunun yaşayan 2 efsanesi Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi başarılarla dolu kariyerlerinde 2021-22 sezonu ile yepyeni bir sayfa açtı.

Ronaldo, Sporting Lizbon’dan çıkıp dünya yıldızı olmasının kapılarını açan Manchester United’a geri dönerken Kırmızı Şeytanlar’da müthiş bir başlangıca imza attı. 36 yaşındaki futbolcu 2’si Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi olmak üzere çıktığı 3 maçta şimdiden 4 kez ağları havalandırmayı başardı.

MESSI ARADIĞINI BULAMADI

Barcelona’da kırılmadık rekor, alınmadık kupa bırakmayan sadece İspanyol devine değil dünya futboluna damga vuran Messi ise PSG’de henüz istediğini bulamadı.

PSG’nin Mbappe-Neymar-Messi ile hem ligin hem Avrupa’nın tozunu atması beklenirken Arjantinli yıldız henüz gol ya da asist katkısında bulunamadı.

Bu arada Lyon maçında 76’da çıkarılmasına şaşıran Messi’nin dizinden sakat olduğu bu nedenle Metz karşısında forma giyemeyeceği açıklandı.

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RONALDO KRAL OLARAK VEDA ETMİŞTİ

Cristiano Ronaldo geçen sezon Juventus’ta 44 resmi karşılaşmada 36 gol, 4 asistle oynadı. Ligde 29 golüyle Serie A’nın gol kralı oldu.

Şampiyonlar Ligi’nin en çok gol atan (135) oyuncusu olan Cristiano Ronaldo, 177 Devler Ligi maçıyla Casillas’ın rekoruna ortak oldu.

MESSI 47 MAÇTA SADECE 1 KEZ...

MEssi geçen sezon Barcelona’da 47 resmi maça çıkarken sadece La Liga’daki Granada maçında 2 gol attıktan sonra 65’te kenara alınmıştı.

Lionel Messi 2020-21 sezonunda 47 resmi maçta 38 gol atarken, 14 de asist yaptı. Ligdeki 30 golüyle sezonu gol kralı olarak tamamladı.