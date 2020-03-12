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GeriFutbol Son Dakika | Ronaldo corona virüsü nedeniyle İtalya’ya dönmeyeceğini Juventus’a iletti
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Futbol
Haber Giriş: 12.03.2020 - 11:19,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Ronaldo corona virüsü nedeniyle İtalya’ya dönmeyeceğini Juventus’a iletti

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Son Dakika | Ronaldo corona virüsü nedeniyle İtalya’ya dönmeyeceğini Juventus’a iletti
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Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Rugani’nin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası Portekiz’den İtalya’ya dönmeyeceğini Juventus’a iletti.

Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Rugani’nin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası Portekiz’den İtalya’ya dönmeyeceğini Juventus’a iletti.

Son Dakika | Ronaldo corona virüsü nedeniyle İtalya’ya dönmeyeceğini Juventus’a iletti

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