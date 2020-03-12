Haber Giriş: 12.03.2020 - 11:19,
Son Dakika | Ronaldo corona virüsü nedeniyle İtalya’ya dönmeyeceğini Juventus’a iletti
Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Rugani’nin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası Portekiz’den İtalya’ya dönmeyeceğini Juventus’a iletti.
Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Rugani’nin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası Portekiz’den İtalya’ya dönmeyeceğini Juventus’a iletti.
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