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Futbol
Haber Giriş: 21.02.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ronaldinho'nun annesi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti!

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Son dakika: Ronaldinho'nun annesi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti!
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Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, koronavirüs sebebiyle annesi Dona Miguelina Elói Assis dos Santos'u kaybetti.

Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina, koronavirüs sebebiyle bir süredir tedavi görüyordu. Efsane futbolcunun 71 yaşındaki annesinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Brezilya basınında yer alan haberde Aralık ayında koronavirüse yakalanmasının ardından hastaneye kaldırılan Dona Miguelina'nın son günlerde durumunun kötüye gittiği ve cumartesi günü hayatını kaybettiği ifade edildi.

Son dakika: Ronaldinhonun annesi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Son dakika: Ronaldinhonun annesi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

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