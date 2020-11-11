Son Dakika | Romain Grosjean'dan inanılmaz ihmal! İstanbul uçağını kaçırdı...

Spor Arena Dış Haberler | Formula 1 takımlarından Haas'ın tecrübeli pilotu Romain Grosjean, 15 Kasım Pazar günü yapılacak Türkiye Grand Prix öncesinde İstanbul uçağını kaçırdı.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İsviçreli sürücü, "İstanbul uçağımı kaçırdım. Çok iyi bir başlangıç oldu. Yarın için şimdiden plan yaptım." ifadelerini kullandı.

Normal şartlarda bugün İstanbul'a gelmiş olması gereken 34 yaşındaki deneyimli pilotun yarın erken saatlerde İstanbul'da olması bekleniyor.

2020 Formula 1 Türkiye Grand Prix Yarış Programı

1. Antrenman: 13 Kasım 2020, Cuma Saat 11.00

2. Antrenman: 13 Kasım 2020, Cuma Saat 15.00

3. Antrenman: 14 Kasım 2020, Cmt Saat 12.00

Sıralamalar: 14 Kasım 2020, Cmt Saat 15.00-16.00

Yarış: 15 Kasım 2020, Pazar Saat 13.10

Türkiye Grand Prix'si hangi kanalda?

Formula 1 yayın haklarını elinde bulunduran S Sport, 2020 Türkiye GP'nin uydu üzerinden ücretsiz yayınlanacağını açıkladı. Türkiye Grand Prix'si S Sport ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

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