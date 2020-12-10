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Haber Giriş: 10.12.2020 - 21:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Robinho'ya tecavüz suçu nedeniyle 9 yıl hapis cezası!

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Son Dakika | Robinho'ya tecavüz suçu nedeniyle 9 yıl hapis cezası!
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Süper Lig'de Sivasspor ve Başakşehir formaları giyen Brezilyalı futbolcu Robinho, İtalya'da tecavüz suçu nedeniyle 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Milano Yerel Mahkemesi, Robinho'nun 'toplu tecavüz' suçu nedeniyle 9 yıllık hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Robinho, Milan'da forma giydiği dönemde, 22 yaşındaki Arnavut uyruklu bir kadına tecavüz eden 6 kişiden biri olması gerekçesi ile 9 yıl ceza almıştı.

Süper Lig'de Sivasspor ve Başakşehir formaları giyen Robinho, son olarak ülkesinin takımlarından Santos'a transfer olmuştu.

Son Dakika | Robinhoya tecavüz suçu nedeniyle 9 yıl hapis cezası

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