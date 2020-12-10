Son Dakika | Robinho'ya tecavüz suçu nedeniyle 9 yıl hapis cezası!

Milano Yerel Mahkemesi, Robinho'nun 'toplu tecavüz' suçu nedeniyle 9 yıllık hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Robinho, Milan'da forma giydiği dönemde, 22 yaşındaki Arnavut uyruklu bir kadına tecavüz eden 6 kişiden biri olması gerekçesi ile 9 yıl ceza almıştı.

Süper Lig'de Sivasspor ve Başakşehir formaları giyen Robinho, son olarak ülkesinin takımlarından Santos'a transfer olmuştu.

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