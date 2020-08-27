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Haber Giriş: 27.08.2020 - 22:05 | Son Güncelleme:

Son dakika | Ricardo Quaresma'nın yeni takımı Altay oldu

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Son dakika | Ricardo Quaresma'nın yeni takımı Altay oldu
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Son olarak Kasımpaşa forması giyen Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma, TFF 1. Lig ekibi Altay ile anlaşmaya vardı.

Spor Arena Özel | Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, TFF 1. Lig ekibi Altay ile anlaşmaya vardı.

Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok'la İzmir'de görüşen Portekizli yıldız, teklifi kabul etti.



Hilmi Bozok, bugün yaptığı açıklamada "Ricardo Quaresma transferinin 1-2 gün içinde netlik kazanacağını düşünüyorum. Oyuncu İzmir'i sevdi, görüşmeler de olumlu geçti. Ben bu transferin yüzde 85 olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı. 

Son dakika | Ricardo Quaresmanın yeni takımı Altay oldu

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