Son dakika: Ribery'nin yeni takımı resmen belli oldu! Karagümrük derken...

Fiorentina ile sözleşmesi sona eren ve Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün ilgilendiği iddia edilen Franck Ribery'nin yeni takımı belli oldu. 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu, İtalya Serie A'nın yeni takımı Salernitana ile sözleşme imzaladı.

Fiorentina formasıyla 2 yılda 51 maça çıkan Ribery, 5 gol atıp 10 da asist yapmıştı.

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