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Futbol
Haber Giriş: 06.09.2021 - 14:56 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ribery'nin yeni takımı resmen belli oldu! Karagümrük derken...

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Bir dönem Galatasaray forması da giyen tecrübeli Fransız futbolcu Franck Ribery, İtalya Serie A'nın yeni takımı Salernitana'ya imza attı. Ribery'nin ismi Fatih Karagümrük için de geçmişti.

Fiorentina ile sözleşmesi sona eren ve Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün ilgilendiği iddia edilen Franck Ribery'nin yeni takımı belli oldu. 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu, İtalya Serie A'nın yeni takımı Salernitana ile sözleşme imzaladı.

Fiorentina formasıyla 2 yılda 51 maça çıkan Ribery, 5 gol atıp 10 da asist yapmıştı.

Son dakika: Riberynin yeni takımı resmen belli oldu Karagümrük derken...

Son dakika: Riberynin yeni takımı resmen belli oldu Karagümrük derken...

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