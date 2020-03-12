Son Dakika | Real Madrid'de koronavirüs depremi!
Real Madrid basketbol takımında bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü.
Spor Arena Dış Haberler | Real Madrid, resmi sitesinden yaptığı açıklamada basketbol takımından bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Bu gelişmenin ardından tesislerde ortak bölgeleri kullanan basketbol ve futbol A takımlarının karantinaya alındığı kulüp tarafından belirtildi.
Kulüp, koronavirüse yakalanan oyuncunun ismini ise açıklamadı.
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