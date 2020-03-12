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Basketbol
Haber Giriş: 12.03.2020 - 13:42,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Real Madrid'de koronavirüs depremi!

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Real Madrid basketbol takımında bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü.

Spor Arena Dış Haberler | Real Madrid, resmi sitesinden yaptığı açıklamada basketbol takımından bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bu gelişmenin ardından tesislerde ortak bölgeleri kullanan basketbol ve futbol A takımlarının karantinaya alındığı kulüp tarafından belirtildi. 

Kulüp, koronavirüse yakalanan oyuncunun ismini ise açıklamadı.

Son Dakika | Real Madridde koronavirüs depremi

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