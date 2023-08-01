Son Dakika: Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin yeni Arda Güler planı! Sakatlık sonrası kararını verdi...

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Real Madrid’in Fenerbahçe’den kadrosuna kattığı milli oyuncu Arda Güler, sağ dizindeki menisküs yaralanması sebebiyle Cumartesi günü İspanyol ekibinin Amerika’daki kampından ayrıldı.

Genç futbolcunun yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından Real Madrid'deki geleceği merak konusu haline geldi. Son olarak İspanyol gazetesi AS'ın Real Madrid muhabiri Manu de Juan, genç yeteneğin sakatlığının detaylarına, Real Madrid'in sürece yaklaşımına ve sakatlanmaması durumunda yaşanacak muhtemel senaryoya ilişkin konuşmuştu.

2 HAFTALIK TEDAVİ DENENECEK

Radyospor'a konuşan Juan, ''Arda Güler'in sağ diz menüsküsünde sorun var. Real Madrid, sakatlıkla ilgili çok fazla bilgi vermiyor. Ama ilk planda baktığımızda çok ciddi bir sakatlık olarak gözükmüyor. Dolayısıyla şu an için ameliyat düşünülmüyor." demişti.

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Arda Güler'in tedavi süreciyle ilgili de konuşan Juan, "Operasyonsuz bir tedavi yöntemi belirlendi. 2 hafta tedavi uygulanacak, eğer iyileşme yönünde bir gelişme olmazsa, operasyon yapılacak. Aslında bu tamamen oyuncunun 2 haftalık süreçte sakatlığıyla ilgili nasıl hissettiğiyle ilgili bir karar olacak." ifadelerini kullanmıştı.

"SAKATLANMASA OYNAYACAKTI"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i beğendiğinin altını çizen Juan, "Arda çok iyi antrenman yaptı. Ancelotti onun çalışmasından çok memnundu. Teknik kapasitesinin ne kadar yüksek olduğundan kimsenin şüphesi yok. Fizik güç açısında eksiği var. Çok güçlü oyunculara karşı bire bir mücadelde yetersiz kalacaktı. Real Madrid teknik heyetinin onun için özel olarak hazırladı. Güç antrenmanı ve programı vardı. Böylece Arda'nın daha kaslı ve kuvvetli olması sağlanacaktı. Tabii sakatlandığı için ABD'deki turnuvada da oynayamadı. Sakatlanmasaydı oynayacaktı.'' şeklinde konuşmuştu.

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KORKUTAN SENARYO

Kaslarında meydana gelen aşırı yüklemeden dolayı sakatlandığı belirtilen Arda Güler'in sahalardan ne kadar uzak kalacağına ilişkin kulüp tarafından net bir tarih verilmedi. İspanyol basını, kulübün kasıtlı olarak bir tarih vermediğini ve tedavi sürecini yakından takip edeceğini yazmıştı.

Ameliyat edilmemesine karar verilen Arda Güler'in yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı öne sürülmüştü. İspanyol gazetesi Marca, genç yıldızın bıçak altına yatması durumunda sahalara dönüş tarihinin daha da uzayabileceğini söylerken kesin bir süre vermekten kaçınmıştı.

Bazı İspanyol kaynaklar ise Arda Güler'in operasyon geçirmesi halinde 6 aya yakın bir tedavi süreci geçireceğini iddia etmişti.

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AMELİYAT SON SEÇENEK

Öte yandan The Athletic'in haberinde; Arda Güler'in sakatlığında ameliyatı son seçenek olan düşünen Real Madrid sağlık ekibinin RPR tedavisiyle başlayacağı belirtilmişti. Trombosit bakımından zengin plazma tedavisi olan RPR ile genç futbolcunun ameliyatsız iyileşmesi beklenecek. Bu tedaviye yanıt alınamaması durumunda son tercih olan ameliyat gerçekleştirilecek. Arda Güler'in bıçak altına yatması halinde sahalara dönüş süreci uzayacak.

SÖZLEŞMESİNİN DONDURULMA İHTİMALİ

Öte yandan Arda Güler’in ameliyat olması halinde 6 ay kadar bir süre sahalardan uzak kalma durumu söz konusu olduğundan İspanyol ekibinin genç oyuncunun sözleşmesini dondurabileceği yazılmıştı. Real Madrid’in takımda kontenjan açmak için genç oyuncunun sözleşmesini dondurması halinde Ocak ayında oyuncuyu tekrardan kadroya dahil etme hakkı da bulunuyor.

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CARLO ANCELOTTI'NIN ARDA GÜLER PLANI

Diario Madridista'nın haberine göre; Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığı ne kadar sürerse sürsün acele etmeyecek ve milli futbolcunun yüzde yüz hazır olmasını bekleyecek.

Söz konusu haberde, hem hocasının hem de takım arkadaşlarının Arda Güler'den memnun olduğunun altı çizilerek, "Ancelotti onun takıma kalite katan çok önemli bir futbolcu olacağından emin. Takım arkadaşları, özellikle Toni Kroos genç Türk'ten övgü dolu sözlerle bahsediyor." ifadeleri kullanıldı.

Arda Güler'in fiziksel gelişiminin henüz tamamlanmadığı vurgulanırken, Vinicius Junior ve Rodrygo'da olduğu gibi Real Madrid'in antrenörlerinin, yetenekli futbolcunun kas gelişimine odaklanacakları belirtildi.

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