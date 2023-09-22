Son Dakika: Real Madrid'de Arda Güler sevinci! Beklenenden erken müjde geldi... İlk maç için geri sayım...

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İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de Arda Güler sevinci yaşanıyor.

ABD kampında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olan ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalan genç futbolcu, sakatlığını atlatarak tamamen iyileşti.

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Geçtiğimiz günlerde bir dizi tıbbi testten geçen Arda Güler, Real Madrid sağlık ekibinden gelen olumlu raporun ardından bugünkü antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Real Madrid'de futbolcular bu sabah önce salonda çalışma gerçekleştirdi. Daha sonra sahada topa sahip olma ve şut çalışması yapıldı.

Arda Güler'in yanı sıra Vinicius Junior da takımla çalışırken sakatlık problemi olan Dani Carvajal ile mide ağrısı olan Jude Bellingham'ın ise antrenmana katılmadı.

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LAS PALMAS MAÇINDA SÜRE ALABİLİR

Arda Güler, Atletico Madrid maçı sonrası iç sahada oynanacak Las Palmas mücadelesinin kadrosunda yer alacak.

Maçın gidişatına göre Arda Güler'in Real Madrid formasıyla Las Palmas maçında ilk kez süre alması bekleniyor.

ANCELOTTI'NİN SÖYLEDİĞİNDEN ERKEN DÖNDÜ

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, 19 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında Arda Güler'in 25 Eylül Pazartesi günü takımla birlikte sahada antrenmanlara başlamasının öngörüldüğünü söylemişti.

Genç futbolcunun tahmin edilenden erken sahalara dönmesi hem teknik heyeti hem de Real Madrid taraftarını mutlu etti.

NE OLMUŞTU?

Arda Güler, Real Madrid'in ABD kampında idmanda sakatlık geçirmişti. Sağ diz iç menisküsünde lezyon tespit edilen genç oyuncu, bıçak altına yatmış ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalarak tedavisine devam etmişti.